Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%

Publicat 29 oct. 2026, 12:10 Actualizat 29 oct. 2026, 12:14 Sursă stiripesurse

Renault Group a comercializat 1,662 milioane de vehicule în primele nouă luni ale anului 2026, o scădere de 2,2% față de perioada similară din 2025. Dacia a înregistrat un recul de 9,7%, iar vânzările de mașini electrice au crescut cu 84,7% în trimestrul trei.

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