Șoc la pompă. Două scumpiri în doar 24 de ore! Motorina premium atinge pragul psihologic de 10 lei litrul

Șoferii români se confruntă cu un fenomen fără precedent: două scumpiri la pompă în mai puțin de 24 de ore. Marți, 17 martie, instabilitatea provocată de războiul din Orientul Mijlociu a forțat marile lanțuri de benzinării din București să modifice tarifele de două ori în aceeași zi. Motorina standard, care înregistra deja creșteri, a ajuns marți seară la un preț de 9,33 lei pe litru, marcând o escaladare alarmantă față de tarifele de la prima oră a dimineții.

România resimte din plin șocul războiului din Orientul Mijlociu, piețele de carburanți intrând într-o spirală a scumpirilor fără precedent. Marți, 17 martie, prețurile de la pompă s-au modificat în timp real, reflectând instabilitatea de pe piețele externe. Potrivit datelor furnizate de antena3.ro , benzina a urcat la 8,82 lei pe litru, în timp ce motorina premium a ajuns la 9,88 lei, fiind la un pas de pragul psihologic de 10 lei.

Cotațiile internaționale „în flăcări”

Această explozie a prețurilor locale este reflexia directă a haosului de pe burse. Marți seară, barilul de petrol Brent a sărit de pragul de 104 dolari, după o creștere agresivă pe tot parcursul zilei. Nici țițeiul american (WTI) nu a rămas mai prejos, stabilizându-se la peste 95 de dolari.

Specialiștii avertizează că piața nu mai reacționează la discursuri diplomatice, ci la realitatea brutală a conflictului. „Administrația Trump transmite mesaje contradictorii, iar investitorii se concentrează acum strict pe acțiunile de pe teren, care indică o escaladare continuă”, explică Saul Kavonic, expert în energie la MST Marquee.

Jocul diplomatic de la Washington și blocajul din Ormuz

În timp ce prețurile cresc, oficialii americani încearcă să evite un colaps total al transportului maritim. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a precizat că SUA permit momentan tranzitul petrolierelor iraniene prin Strâmtoarea Ormuz, într-o încercare disperată de a preveni un blocaj care ar putea paraliza 20% din comerțul mondial cu energie.

Totuși, soluția pe termen lung — o coaliție internațională de escortă a navelor — rămâne sub semnul întrebării. Deși surse din Administrația Trump și publicația The Wall Street Journal indică formarea unei forțe navale comune, președintele Donald Trump a sugerat că proiectul nu este încă finalizat. Insistența liderului de la Casa Albă ca și alte state să preia din costurile militare și de logistică lasă piețele într-o stare de incertitudine profundă, menținând prețul petrolului la mâna evenimentelor militare.