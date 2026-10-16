Vânzările de imobile în România scad cu aproape 38% în trimestrul III

Piața imobiliară din România a înregistrat o scădere de 37,9% a numărului de tranzacții în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, conform datelor ANCPI.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat vineri, 16 octombrie, statisticele privind piața imobiliară pentru perioada iulie-septembrie 2026. La nivel național, au fost vândute 108.437 de imobile, o cifră cu 66.269 mai mică decât în trimestrul al treilea din 2025, când numărul tranzacțiilor a fost de 174.706.
Statisticile cuprind apartamente, case și terenuri, fără distincție între locuințele rezidențiale și celelalte categorii de proprietăți. Instituția nu a furnizat informații despre motivele scăderii activității sau despre evoluția prețurilor.
Bucureștiul lider la vânzări, Teleorman la coada clasamentului
Capitala rămâne județul cu cele mai multe tranzacții imobiliare. În trimestrul analizat, în București au fost înregistrate 20.298 de vânzări. Pe locul al doilea se află județul Timiș, cu 7.517 tranzacții, urmat de Ilfov, cu 7.231 de imobile vândute.
Împreună, Bucureștiul și Ilfov au generat 27.529 de vânzări, reprezentând aproximativ un sfert din totalul național. La polul opus se situează județul Teleorman, cu doar 56 de imobile vândute, urmat de Vrancea (557) și Covasna (606).
Timișoara pe primul loc în reședințele de județ
Dintre orașele reședință de județ, Timișoara a înregistrat cel mai mare număr de tranzacții, cu 3.456 de imobile vândute. Constanța ocupă locul al doilea, cu 2.387 de operațiuni, iar Iașiul este pe poziția a treia, cu 1.999.
Cele mai mici valori au fost raportate în Alexandria (23 de tranzacții), Slatina (106) și Călărași (115). Datele pentru reședințele de județ sunt prezentate separat de clasamentele pe județe și de cele ale municipiului București.
Scădere a ipotecilor cu aproape 28%
Numărul operațiunilor de ipotecare a scăzut, de asemenea. Potrivit ANCPI, în iulie-septembrie 2026 au fost înregistrate 69.206 ipoteci la nivel național, cu 26.582 mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025 (95.788). Scăderea procentuală este de aproximativ 27,8%.
Bucureștiul conduce și în această categorie, cu 11.604 ipoteci, urmat de Timiș (6.038) și Ilfov (5.829). Cele mai puține operațiuni au fost înregistrate în Harghita (160), Gorj (224) și Caraș-Severin (268). Statisticile includ toate tipurile de ipoteci, nu doar creditele pentru achiziția de locuințe.
Noua categorie: bunuri viitoare
Raportul include o nouă categorie de operațiuni: înscrierea și recepția bunurilor viitoare. În trimestrul al treilea din 2026, au fost înregistrate 1.418 astfel de operațiuni la nivel național.
Acestea sunt introduse prin Legea nr. 207/2025, care vizează creșterea transparenței și siguranței juridice a promisiunilor de vânzare-cumpărare pentru locuințe în construcție. Județul Ilfov a raportat cele mai multe cereri (284), urmat de București (269) și Iași (174).
Terenurile agricole: Timiș pe primul loc
În ceea ce privește tranzacțiile cu terenuri agricole, județul Timiș a înregistrat cel mai mare număr de vânzări, cu 1.267 de operațiuni. Buzău ocupă locul al doilea (932), iar Doljul este pe poziția a treia (887). Cifrele reflectă numărul de terenuri tranzacționate, nu suprafața sau valoarea financiară a acestora.