AUR vine cu soluții pentru eliminarea unei piedici legislative care blochează antreprenorii români

Publicat 25 iun. 2026, 18:08 Sursă Realitatea.Net

Alianța pentru Unirea Românilor a depus o propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr. 31/1990, prin care elimină o prevedere ce împiedică firmele aflate temporar în dificultate să restituie împrumuturile primite de la propriii asociați sau acționari. Inițiativa urmărește sprijinirea antreprenorilor români, încurajarea investițiilor și eliminarea unui blocaj care afectează mediul de afaceri.

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