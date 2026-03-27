Călin Georgescu, mesaj emoționant pentru suveraniști: „Iubirea ne-a unit - unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu”
Călin Georgescu, președintele interzis de Sistem, a transmis joi noaptea un mesaj emoționat în mediul online, în care vorbește despre iubire, recunoștință și forța pe care o dă unitatea spirituală. Postarea sa a generat numeroase reacții, fiind percepută ca un apel la solidaritate și trezire interioară.
Într-o postare care a atras rapid atenția susținătorilor săi, Călin Georgescu a vorbit despre legătura profundă dintre oameni și despre rolul iubirii ca forță transformatoare. „Dragii mei, v-am văzut. V-am simțit. Vă mulțumesc pentru iubirea voastră, răspuns la iubirea pe care v-o port”, a transmis acesta în mesajul postat pe Facebook.
Georgescu a afirmat că trăiește un moment de recunoștință și împlinire spirituală: „Sunt bucuros și recunoscător lui Dumnezeu. Sentimentul de a împărtăși iubire este înălțător.”
În mesajul său, liderul suveranist a vorbit despre iubirea văzută ca o forță eliberatoare, capabilă să ridice omul deasupra manipulării și opresiunii.
„Iubirea îi dă omului aripi, îl face să zboare tot mai sus. Îi oferă o altă perspectivă asupra vieții, astfel încât nimeni nu îl mai poate amăgi, exploata, oprima...”, a spus Georgescu.
Pentru Georgescu, unitatea este cheia rezistenței și a continuității. „Iubirea ne-a unit - unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Iar acest „împreună” ne dă puterea să mergem mai departe. Vă îmbrățișez pe toți cu iubire, niciodată îndeajuns”, a mai spus acesta.
Citește și:
- 15:14 - George Simion, mesaj ferm de peste Ocean: ”Rupeți coaliția acum, nu dați vina pe noi. AUR nu a negociat cu PNL și PSD”-VIDEO
- 15:12 - Primar PSD: ”Guvernarea e ca o nuntă la care USR fură mireasa”
- 14:06 - Alessia Păcuraru, în dialog cu deputatul AUR Sorin Muncaciu, despre raportul anulării alegerilor: „Semnale grave privind democrația”
- 10:58 - AUR, mesaj de forță de peste Ocean împotriva ideologiei comuniste. Ce s-a discutat la forumul echipei lui Trump
