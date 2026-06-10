Călin Matieș cere subvenții pentru porcii din gospodăriile românilor. Deputatul AUR acuză Ministerul Agriculturii că ignoră una dintre cauzele crizei din sectorul suinelor

Publicat 10 iun. 2026, 19:16 Sursă Realitatea.Net

Deputatul AUR Călin Mătieș critică refuzul Ministerului Agriculturii de a acorda subvenții pentru porcii crescuți în gospodării, deși România importă masiv carne de porc și nu reușește să controleze efectele pestei porcine africane. Potrivit acestuia, sprijinirea crescătorilor ar ajuta atât la monitorizarea efectivelor, cât și la creșterea producției românești.

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