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PNL îl duce pe Nicușor Dan la CCR dacă Guvernul Mureșan pică. Ce își dorescu liberalii

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Neamt ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 19:16

PNL ia în calcul sesizarea Curții Constituționale dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate.

Alexandru Muraru a declarat că liberalii ar putea sesiza CCR pentru a clarifica existența unui posibil conflict juridic de natură constituțională. PNL susține că, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție, soluția trebuie să fie organizarea alegerilor anticipate.

Liberalul a precizat că partidul nu susține suspendarea președintelui, variantă vehiculată de AUR.

Votul pentru Guvernul Mureșan, miercuri

Cabinetul condus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului Parlamentului miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, în timp ce PNL, USR și UDMR au, potrivit calculelor publice, aproximativ 170 de parlamentari.

În cazul unui vot negativ, președintele poate desemna un alt candidat pentru funcția de premier sau poate ajunge la procedura care permite dizolvarea Parlamentului, dacă sunt îndeplinite condițiile constituționale.

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