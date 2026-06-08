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Politica· 2 min citire
Mihai Enache, liderul deputaților AUR: „PSD, PNL, USR și UDMR au respins introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari, transparentizarea finanțării ONG-urilor și alegerea primarilor în două tururi”
Mihai Enache, liderul deputaților AUR
Publicat8 iun. 2026, 19:52
Actualizat8 iun. 2026, 20:31
SursăRealitatea.Net
Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză partidele aflate la putere că blochează în Parlament inclusiv proiectele pe care le susțin în discursurile publice și avertizează că românii asistă la o nouă demonstrație de ipocrizie politică.
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