Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Slovaciei: „Prioritatea noastră este să ne protejăm economiile și cetățenii”

Președintele României l-a primit la Palatul Cotroceni pe premierul slovac Robert Fico, discuțiile vizând agenda europeană, securitatea regională și impactul crizelor internaționale.

În mesajul publicat pe Facebook după întâlnire, președintele Nicușor Dan a subliniat că discuțiile au vizat impactul crizelor internaționale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, asupra statelor europene

„Am discutat despre agenda europeană și am analizat împreună impactul crizelor internaționale actuale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu. Am convenit că prioritatea noastră este să ne protejăm economiile și cetățenii de efectele negative ale acestor conflicte”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a menționat că securitatea europeană și cooperarea în domeniul apărării au reprezentat puncte importante pe agenda întrevederii.

Cooperare în domeniul apărării și prezența militarilor români în Slovacia

Nicușor Dan a amintit că, începând din ianuarie 2025, militari români fac parte din Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia, considerând acest lucru un exemplu concret al angajamentului României pentru securitatea europeană.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au analizat evoluțiile de securitate din regiune și modalitățile de consolidare a cooperării bilaterale în acest domeniu.

Mesaj de recunoștință pentru memoria soldaților români

Președintele României a transmis și un mesaj de apreciere poporului slovac pentru modul în care păstrează memoria militarilor români căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial:

„Am transmis, de asemenea, mulțumiri poporului slovac pentru respectul cu care păstrează memoria soldaților români care au luptat pentru eliberarea Slovaciei în cel de-al Doilea Război Mondial”, a spus Nicușor Dan.

Vizita premierului slovac a continuat cu discuții la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan și cu o deplasare la Oradea, unde Robert Fico și Bolojan vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România.