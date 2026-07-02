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România trimite ajutoare umanitare în Venezuela după cutremurele din 24 iunie VIDEO

Ajutoare umanitare în Venezuela

Ajutoare umanitare în Venezuela

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 13:25
Sursărealitatea.net

O aeronavă de transport strategic C-17 Globemaster III a decolat joi de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, transportând ajutoare umanitare pentru Venezuela, țară grav afectată de cutremurele din 24 iunie. Misiunea se desfășoară în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, anunță MApN într-un comunicat.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că aeronava a decolat joi, 2 iulie, în jurul orei 11:30, de la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni. La bord se află materiale de cazarmament și produse medicale destinate populației afectate de seismele care au provocat distrugeri majore în regiunea Yaracuy din Venezuela.

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