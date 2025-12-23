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Politica· 1 min citire
Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni
Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni
Radu Miruță pentru Apărare și pe Irineu Darău pentru portofoliul Economiei
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