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Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni

Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni

Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 23 dec. 2025, 13:10

Radu Miruță pentru Apărare și pe Irineu Darău pentru portofoliul Economiei

Noii miniștri ai Apărării și Economiei vor depune jurământul marți, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială. USR i-a propus pe Radu Miruță pentru Apărare și pe Irineu Darău pentru portofoliul Economiei.

Comitetul Poilitic al USR a validat, vineri, nominalizarea lui Radu Miruţă la Ministerul Apărării şi pe cea a lui Irineu Darău la Ministerul Economiei.

Radu Miruţă, ministru al Economiei, a deţinut şi interimatul la Apărare, după ce colegul său de partid, Ionuţ Moşteanu, a demisionat pe fondul scandalului legat de studiile sale universitare.

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