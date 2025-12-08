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„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională

„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională

„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 8 dec. 2025, 20:34

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a anunțat care sunt planurile formațiunii politice în plină criză guvernamentală

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a anunțat care sunt planurile formațiunii politice în plină criză guvernamentală, susținând că România are nevoie urgentă de o schimbare majoră.

Acesta a pus pe masă două scenarii clare pentru ieșirea din blocaj, respectiv organizarea de alegeri anticipate sau formarea unui guvern de uniune națională. Liderul politic a lansat un atac dur la adresa actualului Executiv, pe care l-a numit „cel mai anti-business” din ultimii ani, acuzându-l că a pierdut total susținerea mediului de afaceri și a sistemului de educație.

În perspectiva moțiunii de cenzură care urmează să fie votată, Dungaciu mizează pe faptul că rezultatul alegerilor din București va funcționa ca un duș rece pentru parlamentarii puterii. El speră că aceștia vor înțelege că actuala formulă nu mai funcționează și vor vota pentru demiterea guvernului. „Ne pregătim de luptă. (...) Alegerile locale le vom aborda ca principal partid și vom învinge la parlamentare, dar vom da și președintele țării”, a declarat acesta, subliniind că strategia partidului se bazează pe reorganizare și muncă intensă în teritoriu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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