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Politica· 1 min citire
„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională
„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a anunțat care sunt planurile formațiunii politice în plină criză guvernamentală
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