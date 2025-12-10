Politica· 2 min citire

Tensiuni în Coaliție după alegerile la Capitală

Tensiuni în Coaliție după alegerile la Capitală

Tensiuni în Coaliție după alegerile la Capitală

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 10 dec. 2025, 10:40

Moțiunea de cenzură care ar putea trimite acasă Guvernul Bolojan

Ilie Bolojan este tot mai aproape să-și piardă funcția de premier. Guvernul se clatină, iar în câteva zile se votează moțiunea de cenzură depusă de Opoziție. Între timp, social democrații nu exclud varianta ieșirii de la guvernare.

Sunt tensiuni fără precedent pe scena politică, asta după scandalurile de la vârful Executivului, care l-au implicat inclusiv pe premierul Ilie Bolojon. În zilele ce urmează, respectiv luni - pe data de 15 decembrie, se va vota în Parlament moțiune de cenzură inițiată de către Opoziție.

Mai mult decât atât, sunt tensiuni în actuala Coaliție de guvernare.

De asemenea, Opoziția spune că premierul trebuie să justifice măsurile economice care au afectat românii, dar și scandalurile în care au fost implicați miniștrii din guvernul său.

Pe de altă parte, anumiți lideri din partea social-democraților au declarat că ar putea vota moțiune de cenzură care va fi votată săptămâna viitoare.

Mai mult decât atât, Sorin Grideanu, liderul PSD, a anunțat pentru prima oară că nu exclude ieșirea de la guvernare sau o nouă guvernare, o opoziție sau o viitoare guvernare PSD-AUR.

"Nu aș vrea să fac speculații pentru ce se va întâmpla peste o lună, în următoarele luni. Vom vedea ce decizie se va lua", a mai declarat acesta.

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