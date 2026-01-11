”Trebuie subliniat faptul că banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale”. Guvernul explică creșterea taxelor și impozitelor

Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate - clădiri, terenuri și autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației, ceea ce a generat 'pierderi importante' de venituri pentru autoritățile locale.

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