Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce apare pofta de dulce - VIDEO

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat30 iun. 2026, 09:03
Actualizat30 iun. 2026, 09:05

Pofta bruscă de dulce nu este doar o chestiune de voință, ci poate ascunde dezechilibre hormonale, oboseală, stres sau chiar lipsa unor nutrienți esențiali din organism. Nicole Păcuraru analizează, alături de specialiști, mecanismele din spatele acestei pofte și oferă soluții practice pentru a o ține sub control fără privațiuni extreme.

Pofta de dulce nu este întotdeauna despre foame. De multe ori, este un semnal mai complex, venit din creier, nu din stomac.
Stresul, oboseala și lipsa somnului influențează hormonii care controlează apetitul. În astfel de momente, creierul caută rapid energie și confort. Zahărul devine soluția perfectă: oferă un boost rapid și o senzație de plăcere.
Problema este că acest efect este de scurtă durată. După creșterea rapidă a glicemiei, urmează o scădere, iar pofta reapare.

Un truc simplu este să faci o pauză înainte de a ceda tentației. Bea un pahar cu apă și așteaptă câteva minute. Uneori, pofta dispare de la sine.

De asemenea, mesele echilibrate și somnul suficient pot reduce semnificativ aceste impulsuri.
Pofta de dulce nu este un dușman. Este doar un mesaj. Important este să înțelegi ce încearcă să îți spună. 

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