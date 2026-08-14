Încă o dronă s-a prăbușit în România. Populația din județele Galați și Tulcea, avertizată prin RO-ALERT să se adăpostească - VIDEO

Publicat 14 aug. 2026, 12:09 Actualizat 14 aug. 2026, 12:31 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Apărării Naționale vine cu precizări după ce încă o dronă din zona de conflict a Ucrainei a pătruns în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit într-o zonă împădurită din localitatea tulceană Luncavița. MApN a recunoscut că aparatul nu a fost reperat pe radar, pentru că zbura prea jos. Drona a fost observată de localnici, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT prin care populația a fost îndemnată să se adăpostească și să urmeze indicațiile oficiale.

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