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Alertă meteo în România: furtuni, grindină și vijelii în mai multe zone din țară. Temperaturile scad și în Capitală: precizările Elenei Mateescu

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat13 sept. 2026, 10:46
Actualizat13 sept. 2026, 11:07
SursăRealitatea.Net

Meteorologii anunță ploi și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, duminică. Aversele vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice și grindină, iar vântul va avea intensificări temporare. În București, vremea se răcește, iar temperatura maximă nu va depăși 21-22 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă duminică, între orele 10:00 și 23:00. Sunt prognozate averse, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Ploi și furtuni în mai multe regiuni din țară

În prima parte a zilei, ploile vor apărea în special în Dobrogea. Aversele vor fi, în general, moderate cantitativ și vor acumula local 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. După-amiaza, seara și la începutul nopții, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Aversele pot fi însoțite de descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri, și vijelii. Viteza vântului poate ajunge, în general, la 40-60 km/h.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat.

Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. Vântul va avea viteze de 40-50 km/h, intensificările fiind de scurtă durată și asociate averselor.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va răci, iar temperatura maximă va ajunge la 21-22 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales spre seară și în prima parte a nopții sunt așteptate averse, cu cantități de apă de aproximativ 3-5 litri pe metru pătrat. Meteorologii nu exclud nici apariția descărcărilor electrice.

Vântul va sufla slab și moderat.

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