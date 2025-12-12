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Atac rusesc cu drone în Odesa: infrastructura energetică în flăcări, zeci de mii de oameni în beznă
Atac rusesc cu drone în Odesa: infrastructura energetică în flăcări, zeci de mii de oameni în beznă
Atac rusesc cu drone în Odesa
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