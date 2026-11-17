Publicat 17 nov. 2026, 13:18 Sursă jurnnaluldearges

O bicicletă în valoare de aproximativ 3.500 de euro, furată din Italia, a fost recuperată de polițiștii din Piatra-Neamț și restituită proprietarului, un cetățean ceh.

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