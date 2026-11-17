O bicicletă în valoare de aproximativ 3.500 de euro, furată din Italia, a fost recuperată de polițiștii din Piatra-Neamț și restituită proprietarului, un cetățean ceh.
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț (IPJ Neamț) a făcut public cazul luni, 16 noiembrie 2026. Ancheta a stabilit că bicicleta a ajuns în România la aproximativ două săptămâni după furt și a fost ulterior oferită spre vânzare pe mai multe platforme online.
Incidentul a pornit de la o plângere depusă de proprietarul ceh la autoritățile italiene, care semnalau dispariția mai multor bunuri din autoturismul său, inclusiv a bicicletei de mare valoare. Aceasta era echipată cu un sistem de localizare GPS, care a indicat ulterior prezența obiectului în municipiul Piatra-Neamț.
Investigațiile au fost conduse de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț. Prezența bicicletei pe aplicații specializate de vânzări a oferit polițiștilor indicii suplimentare pentru identificarea ei.
În urma verificărilor, s-a stabilit că bicicleta se afla în posesia unui bărbat care o achiziționase cu bună-credință, fără să cunoască proveniența acesteia. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu, după clarificarea situației, cumpărătorul a predat bicicleta autorităților pentru continuarea procedurilor legale.
Proprietarul ceh s-a deplasat personal la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț, unde și-a recuperat bunul. Deși bicicleta a fost restituită, ancheta nu este încheiată; polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum a fost transportată din Italia în România și cine se face responsabil de furtul inițial.