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Descoperire alarmantă în București și Ilfov: zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală

Descoperire alarmantă în București și Ilfov: zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală

Descoperire alarmantă în București și Ilfov: zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 22 dec. 2025, 17:16

Zeci de arme airsoft, suspectate că ar fi fost adaptate pentru muniție letală

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov au efectuat, pe 22 decembrie, două percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit la locuința unui bărbat în vârstă de 54 de ani un total de 32 de arme de tip airsoft.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Ilfov, există indicii că armele respective ar fi fost modificate astfel încât să poată fi utilizate atât cu muniție letală, cât și neletală. Descoperirea ridică suspiciuni serioase privind destinația și modul de utilizare al acestora.

Toate armele găsite au fost ridicate și indisponibilizate, urmând să fie supuse unor expertize tehnico-științifice balistice. Specialiștii vor stabili dacă acestea au fost într-adevăr adaptate pentru tragere cu muniție reală și care este încadrarea lor legală.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor, urmând să fie luate măsurile legale în funcție de rezultatele analizelor criminalistice.

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