Advertising
Social· 2 min citire
Descoperire tragică în Neamț. Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod, prins sub un scuter
Incident în Neamț
Publicat22 iul. 2026, 21:36
SursăRealitatea.Net
Un bărbat de 46 de ani a fost găsit fără viață sub un pod, având un scuter peste el. Pompierii, ambulanța și poliția au intervenit de urgență.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:34Alessia Păcuraru, după derapajul grav al lui Coldea: „Am fost deposedată de telefon. Eu eram cu un grup de prieteni, familie!”
- 19:40Apa Mării Negre s-a răcit brusc. Are doar 13 grade Celsius
- 17:54Incident scandalos pe aeroportul din Nisa. Generalul Florian Coldea a agresat-o pe jurnalista Alessia Păcuraru - EXCLUSIV
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News