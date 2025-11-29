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Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți

Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți

Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 29 nov. 2025, 19:23

Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți

Centrul de Gestionare a Dezastrelor din Sri Lanka (DMC) a anunțat sâmbătă seară că numărul persoanelor decedate în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ciclonul Ditwah a urcat la 153, transmite Xinhua.

Autoritățile informează că 191 de oameni sunt în continuare dați dispăruți, în timp ce operațiunile de căutare se intensifică în mai multe districte afectate.

Zeci de mii de sinistrați

Potrivit DMC, 774.724 de persoane din peste 217.000 de familii au fost afectate de vijelii, revărsări de ape și alunecări de teren în toate districtele țării. Accesul în unele zone rămâne dificil, ceea ce îngreunează atât misiunile de salvare, cât și distribuirea ajutoarelor.

În prezent, 100.898 de persoane din 27.494 de familii sunt adăpostite în 798 de centre de evacuare.

Pe fondul problemelor de comunicare care afectează zonele cele mai grav lovite, operatorii telecom au decis să prioritizeze traficul pentru apelurile de urgență, pentru a descongestiona rețeaua și a facilita reacția autorităților, a transmis Divizia Media a Președintelui. Meteorologii estimează o ameliorare a vremii începând de duminică.

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