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Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți
Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți
Dezastru în Sri Lanka: bilanțul victimelor ajunge la 153, iar aproape 200 de oameni sunt încă dispăruți
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