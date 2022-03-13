Două adolescente rănite într-un accident rutier, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat
În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea conducătorului auto și a altor două pasagere, în vârstă de 16 ani, ambele din județul Harghita.
La data de 12 martie, în jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 15, în localitatea Bradu.
Din primele cercetări a reieșit că în timp ce un tânăr de 20 de ani, din Grințieș, conducea un autoturism pe Drumul Național 15, în localitatea Bradu, din direcția Tulgheș spre Grințieș, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0, 67 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul rutier.
Sursa: Realitatea de Neamt
