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Incendiu cu degajări mari de fum la un depozit de deşeuri periculoase de la Săvineşti

Incendiu cu degajări mari de fum la un depozit de deşeuri periculoase de la Săvineşti

Incendiu cu degajări mari de fum la un depozit de deşeuri periculoase de la Săvineşti

Scris de Sergiu Badarau Publicat: 18 mai 2023, 22:29

Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat şi nu mai există posibilitatea de extindere la alte depozite. 

Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la depozitul de deşeuri al societăţii Apisorelia, amplasat pe fosta platformă chimică din localitatea Săvineşti.

În primă fază au fost alocate forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ, dar din cauza amplorii incendiului au fost chemate în sprijin şi alte forţe.

"Au fost suplimentate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentele de pompieri din Roman şi Târgu-Neamţ şi ISU Bacău", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, locotenentul Irina Popa.

 La locul evenimentului au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la:
 
- Detaşamentul Piatra-Neamţ - 8 autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime 
 
- Detasamentul Roman - 3 autospeciale de stingere 
 
-Detasamentul Târgu Neamţ - 3 autospeciale de stingere 
 
- ISU Bacău - 2 autospeciale de stingere
 
- SVSU Roznov - 1 autospecială de stingere
 
Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat şi nu mai există posibilitatea de extindere la alte depozite.

Sursa: Realitatea de Neamt

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