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Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț

Foto: IGSU

Foto: IGSU

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 oct. 2026, 14:20
SursăȘtiri Neamț

Un incendiu izbucnit în noaptea de 12 octombrie într-un apartament din Piatra-Neamț a fost stins rapid de pompieri, fără persoane rănite sau evacuări.

Alerta a fost transmisă la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 01:25, după ce locatarii au sesizat miros de fum pe casa scării. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț și forțe ale Poliției.

Pompierii au identificat sursa incendiului într-un apartament situat la etajul al treilea, unde un fotoliu era în flăcări. Echipajele au acționat pentru localizarea și stingerea focului, urmată de evacuarea fumului din interiorul locuinței.

Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale, iar restul locatarilor nu au fost evacuați. Verificările efectuate au stabilit ca probabilitate maximă cauzarea incendiului prin fumat în spații nepermise sau neamenajate pentru acest scop.

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