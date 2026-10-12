Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț

Un incendiu izbucnit în noaptea de 12 octombrie într-un apartament din Piatra-Neamț a fost stins rapid de pompieri, fără persoane rănite sau evacuări.
Alerta a fost transmisă la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 01:25, după ce locatarii au sesizat miros de fum pe casa scării. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț și forțe ale Poliției.
Pompierii au identificat sursa incendiului într-un apartament situat la etajul al treilea, unde un fotoliu era în flăcări. Echipajele au acționat pentru localizarea și stingerea focului, urmată de evacuarea fumului din interiorul locuinței.
Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale, iar restul locatarilor nu au fost evacuați. Verificările efectuate au stabilit ca probabilitate maximă cauzarea incendiului prin fumat în spații nepermise sau neamenajate pentru acest scop.