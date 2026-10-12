Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț

Publicat 12 oct. 2026, 14:20 Sursă Știri Neamț

Un incendiu izbucnit în noaptea de 12 octombrie într-un apartament din Piatra-Neamț a fost stins rapid de pompieri, fără persoane rănite sau evacuări.

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