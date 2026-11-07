ISU Neamț explică alerta transmisă din greșeală în mai multe județe
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ISU Neamț explică de ce mesajul privind deversarea de la Barajul Reconstrucția a ajuns din greșeală în mai multe județe. Ce eroare a apărut în sistemul de alarmare?
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a venit cu explicații după ce un mesaj privind deversarea controlată de la Barajul Reconstrucția, situat pe râul Bistrița, a fost transmis în mod eronat și locuitorilor din județele Brăila, Galați și Vrancea. Potrivit instituției, incidentul a fost provocat de o eroare de soft a sistemului de alarmare gestionat de Hidroelectrica.
Reprezentanții ISU Neamț au precizat că avertizarea populației în cazul deversărilor controlate de pe râul Bistrița se realizează prin intermediul unui sistem propriu de sirene electronice, administrat de Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Bistrița.
Acest sistem poate fi activat din dispeceratul aflat în municipiul Piatra-Neamț și este destinat avertizării comunităților aflate de-a lungul cursului râului Bistrița și, ulterior, al râului Siret, până în zona municipiului Galați.
Cum a ajuns alerta despre deversarea barajului la populația din alte județe
Potrivit explicațiilor oferite de ISU Neamț, procedura obișnuită de avertizare presupune transmiterea a trei mesaje vocale succesive, la intervale scurte de timp. Acestea anunță populația cu privire la locul în care urmează să aibă loc deversarea controlată.
În cazul incidentului din 7 noiembrie 2026, primele două mesaje au fost transmise corect, prin sirenele amplasate pe sectorul vizat, de la Piatra-Neamț până la limita cu județul Bacău.
Problema a apărut la transmiterea celui de-al treilea mesaj, care a fost propagat către toate sirenele de pe traseu, inclusiv cele din zona județului Galați.
În urma verificărilor și a discuțiilor cu operatorul sistemului de alarmare, s-a stabilit că extinderea nejustificată a mesajului a fost cauzată de o eroare de soft a centralei de alarmare.
Deversarea controlată de la Barajul Reconstrucția a fost anunțată de Hidroelectrica
ISU Neamț a precizat că a fost informat de reprezentanții Hidroelectrica despre operațiunea de evacuare a apei în cursul zilei de sâmbătă.
Mai exact, instituția a primit o informare telefonică la ora 15:16, urmată de o notificare transmisă prin e-mail la ora 15:20. Aceasta anunța iminența unei deversări controlate, cu un debit de 60 de metri cubi pe secundă, la Barajul Reconstrucția, aflat în aval de municipiul Piatra-Neamț.
Informația a fost comunicată presei locale de către ISU Neamț.
Reprezentanții inspectoratului au subliniat că instituția nu a transmis mesaje RO-ALERT pentru astfel de operațiuni. În mod obișnuit, avertizarea comunităților aflate în zonele vizate este realizată direct de Hidroelectrica, prin intermediul sirenelor electronice și al mesajelor vocale.
De ce sunt necesare deversările controlate pe râul Bistrița
ISU Neamț a explicat că pe râul Bistrița funcționează mai multe hidrocentrale, dotate cu amenajări hidrotehnice și canale de derivație.
Deoarece exploatarea acestora nu presupune utilizarea continuă a apei, debitul de pe albia naturală a râului poate varia în funcție de modul de funcționare a hidrocentralelor din amonte.
În anumite situații, devine necesară evacuarea unor volume de apă acumulate, prin deversări controlate pe vechea albie a râului Bistrița.
Potrivit autorităților, aceste operațiuni sunt relativ frecvente și fac parte din procedurile normale de exploatare a amenajărilor hidrotehnice.
ISU Neamț a transmis aceste precizări pentru clarificarea incidentului și pentru informarea corectă a populației cu privire la modul de funcționare a sistemului de avertizare de pe cursurile râurilor Bistrița și Siret.
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