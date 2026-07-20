Spectacol stelar pe cerul României. Ploaia de stele - Perseidele - atinge în curând apogeul

Una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului poate fi observată deja pe cer, iar astronomii spun că momentul cel mai așteptat se apropie rapid. Perseidele, fenomenul care atrage anual milioane de privitori din întreaga lume, vor oferi în 2026 un spectacol impresionant, favorizat și de condițiile excelente de observare.
În perioada de maxim, cerul ar putea fi brăzdat de până la 80-100 de meteori pe oră, iar lipsa luminii Lunii va permite observarea inclusiv a dârelor luminoase mai puțin intense.
Când ating Perseidele punctul maxim în 2026
Perseidele sunt active în fiecare an în intervalul 17 iulie - 24 august. În 2026, punctul culminant al fenomenului va fi atins în noaptea de 12 spre 13 august, atunci când observatorii aflați în zone cu cer întunecat vor avea cele mai mari șanse să admire spectacolul ceresc.
În condiții ideale de vizibilitate, pot fi observați între 80 și 100 de meteori pe oră.
Pentru România, astronomii recomandă observarea fenomenului după miezul nopții și până în jurul orei 04:00, interval în care radiantul din constelația Perseus urcă cel mai sus pe bolta cerească.
De unde provin Perseidele
Ploaia de meteori este generată de resturile lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle. În fiecare an, Pământul traversează această zonă încărcată cu praf cosmic, iar particulele pătrund în atmosfera terestră cu viteze de aproximativ 59 km/s.
Fricțiunea cu aerul le încinge până la incandescență, iar acestea lasă pe cer dâre luminoase pe care le numim meteori sau, în limbaj popular, „stele căzătoare”.
Denumirea Perseidelor vine de la faptul că toate aceste dâre par să pornească din aceeași zonă a cerului, aflată în dreptul constelației Perseus.
Cum poți vedea ploaia de stele în cele mai bune condiții
Astronomii recomandă alegerea unui loc aflat cât mai departe de luminile orașelor, deoarece poluarea luminoasă reduce semnificativ numărul de meteori vizibili.
Observarea se face cu ochiul liber, fără telescop sau binoclu, deoarece un câmp vizual cât mai larg oferă cele mai bune șanse de a surprinde cât mai multe dâre luminoase.
De asemenea, este indicat ca ochii să fie lăsați aproximativ 20 de minute să se adapteze întunericului înainte de începerea observațiilor.
Privirea trebuie orientată spre nord-est, în direcția constelației Perseus, iar intervalul dintre miezul nopții și ora 04:00 este considerat cel mai favorabil.
Care este diferența dintre Perseide și o „stea căzătoare”
Perseidele fac parte din categoria ploilor de meteori, fenomene astronomice care se repetă anual și pot fi urmărite fără echipamente speciale.
Originea lor este cometa 109P/Swift-Tuttle. Atunci când aceasta se apropie de Soare, eliberează în spațiu particule de praf și fragmente de rocă. Odată ce Pământul traversează această zonă, resturile cosmice intră în atmosferă și ard din cauza frecării cu aerul, formând spectaculoasele dâre luminoase.
Potrivit lui Bill Cooke, specialist NASA, Perseidele se remarcă prin faptul că sunt alcătuite din „particule mai mari decât cele din alte ploi de meteori”, ceea ce le face să producă adevărate „mingi de foc strălucitoare”, mult mai spectaculoase și mai ușor de observat decât în cazul altor ploi de meteori.