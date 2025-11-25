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Timișoara marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Solidaritate, nu tăcere”

Timișoara marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Solidaritate, nu tăcere”

Timișoara marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Solidaritate, nu tăcere”

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 25 nov. 2025, 19:21

Timișoara marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Solidaritate, nu tăcere”

Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, Timișoara s-a alăturat orașelor din întreaga lume care au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru victimele violenței domestice. Mesajul marșului a fost clar: „Solidaritate, nu tăcere”.

Timișoara marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Solidaritate, nu tăcere”

Anul acesta, în România, 51 de femei au fost ucise de parteneri sau foști parteneri, iar mii de victime continuă să trăiască în tăcere sub abuz. Organizatorii și participanții au subliniat nevoia ca victimele să ceară ajutor, iar autoritățile să intervină ferm și fără prejudecăți.

Sutele de persoane prezente la marș au purtat pancarte cu numele victimelor, printre care Mihaela, tânăra de 25 de ani din Teleorman, mamă a trei copii, ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul partener, și Anda, din Mureș, ucisă și incendiată în propria locuință de Emil Gînj.

„Ne-am strâns aici, alături de colegii mei din Facultatea de Asistență Socială, să susținem femeile care ajung să aibă parte de astfel de tragedii”, a declarat o participantă.

La nivel mondial, una din trei femei trece cel puțin o dată prin violență într-o relație, ceea ce înseamnă aproape 840 de milioane de victime. În 2024, un raport UN Women arată că 50.000 de femei și fete au fost ucise de parteneri, o medie de 137 pe zi.

Marșul a pornit din Piața Unirii și s-a încheiat la Catedrala Mitropolitană, unde participanții au ținut un moment de reculegere și au aprins lumânări în memoria celor 51 de femei ucise în România doar în acest an.

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