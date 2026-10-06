TIR încărcat cu țevi metalice, răsturnat pe E85 la Săbăoani. Șoferul a ajuns la spital

Un ansamblu rutier a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat marți dimineață, în comuna Săbăoani. La fața locului au intervenit pompierii, ambulanța și poliția.
Un accident rutier s-a produs marți dimineață, 6 octombrie, pe E85, în comuna Săbăoani, județul Neamț. Un ansamblu format din cap tractor și remorcă, încărcat cu țevi metalice, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În autovehicul se afla doar conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 56 de ani. Incidentul a fost anunțat la numărul de urgență 112 în jurul orei 06:35.
Șoferul, transportat la spital
La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Roman, Serviciului de Ambulanță Județean și Poliției. La sosirea salvatorilor, șoferul era deja evacuat din cabină.
Bărbatul prezenta traumatisme și a fost preluat de echipajul medical, fiind transportat ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și eliminarea altor riscuri generate de răsturnarea autotrenului. Cauza exactă a producerii accidentului nu a fost precizată în informațiile inițiale.