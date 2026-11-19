Un autoturism a ieșit de pe șosea pe strada Mărășești din Târgu-Neamț, în noaptea de duminică spre luni, lovind un stâlp de electricitate și peretele unui spațiu comercial. Două persoane se aflau la bord.
Accidentul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112 la ora 21:50, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Echipajele de intervenție au fost direcționate imediat către locul incidentului.
Conform primelor informații, vehiculul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu infrastructura din apropiere. Circumstanțele exacte care au condus la pierderea controlului asupra autoturismului urmează a fi stabilite de autorități.
La fața locului s-au deplasat forțe din Detașamentul de Pompieri Târgu-Neamț, precum și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea salvatorilor, cele două persoane aflate în mașină fusese deja evacuate din habitaclu.
O fată de 14 ani a fost evaluată medical de un echipaj SMURD. Tânăra a refuzat însă transportul la spital pentru investigații suplimentare.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, necesare din cauza avariilor provocate de impact. De asemenea, s-au solicitat intervenția tehnicianilor operatorului de distribuție a energiei electrice pentru remedierea defecțiunilor apărute în urma lovirii stâlpului.