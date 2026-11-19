Publicat 19 nov. 2026, 10:50 Sursă Știri Neamț

Un autoturism a ieșit de pe șosea pe strada Mărășești din Târgu-Neamț, în noaptea de duminică spre luni, lovind un stâlp de electricitate și peretele unui spațiu comercial. Două persoane se aflau la bord.

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