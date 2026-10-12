Un câștig de 2,45 milioane de lei la Loto 5/40 și reporturi mari la Loto 6/49

Un jucător a câștigat duminică, 11 octombrie 2026, suma de 2,456 milioane de lei la categoria I a loteriei Loto 5/40. Biletul norocos a fost achiziționat online.
Conform informațiilor transmise luni de Loteria Română, premiul principal al tragerii de duminică pentru jocul Loto 5/40 s-a ridicat la 2,456 milioane de lei. La aceeași tragere, un alt câștigător a obținut suma de 70.729 de lei la categoria a II-a.
Biletele care au generat aceste premii au fost jucate prin platformele digitale joaca.loto.ro și AmParcat.ro.
Reporturi cumulate pentru tragerile de joi
Noua serie de trageri va avea loc joi, 12 octombrie 2026. Pe agenda Loteriei Române se află jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
La Loto 6/49, reportul la categoria I a depășit suma de 14,68 milioane de lei, echivalentul a peste 2,74 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat se află la peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).
La Joker, jucătorii au în vedere un report de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro) pentru categoria I. La categoria a II-a, suma în joc este de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul atinge peste 67.200 de lei.
La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro). La Super Noroc, suma acumulată pentru categoria I depășește 481.500 de lei, adică peste 90.100 de euro.
În cadrul tragerilor de duminică, Loteria Română a distribuit în total peste 27.000 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste 4,82 milioane de lei.