CM 2026: Marocul, în optimi după victoria la penalty-uri în fața Olandei
Marocul a eliminat Olanda la 11 metri
Reprezentativa Marocului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins selecționata Țărilor de Jos la loviturile de departajare, scor 3-2.
Ismael Saibari a transformat lovitura decisivă, după ce Yassine Bounou a apărat penalty-ul executat de Crysencio Summerville, trimițând Marocul mai departe după un meci dramatic, în care a forțat prelungirile printr-un gol egalizator înscris în prelungirile timpului regulamentar.
Neil El Aynaoui, de la Maroc, și rezerva olandeză Justin Kluivert au ratat primele execuții, înainte ca Bart Verbruggen să pară că apără lovitura lui Soufiane Rahimi. Mingea i-a trecut însă pe sub corp și s-a scurs peste linia porții.
Quinten Timber a trimis apoi pe lângă poartă la a patra lovitură a olandezilor, iar Achraf Hakimi a lovit bara la șansa de a închide meciul. Saibari și-a păstrat însă calmul și a trimis Marocul în optimi.
Loviturile de departajare au încheiat o confruntare captivantă la Monterrey, care a oscilat de mai multe ori în favoarea ambelor echipe. Golul emoționant al lui Cody Gakpo, din repriza a doua, a fost anulat de lovitura de cap a lui Issa Diop din prelungirile timpului regulamentar, înainte ca niciuna dintre echipe să nu mai găsească golul victoriei în prelungiri.
Partida a fost una echilibrată și tensionată, cu un final spectaculos.
Mii de suporteri marocani au izbucnit în urale la fluierul final, în ultimul meci de Cupă Mondială disputat la Monterrey, în timp ce mulți fani locali au sărbătorit alături de ei, după ce au susținut echipa africană pe tot parcursul serii.
„Știm acest tip de meci, știm împotriva cui jucăm”, a spus Hakimi. „Trebuie să fim concentrați și puternici fizic, dar și mental.
Vreau să mulțumesc Mexicului pentru sprijin și tuturor marocanilor care au venit să ne susțină.”
Marocul și-a creat ocaziile mai bune înainte de pauză, iar portarul Verbruggen a avut o serie de intervenții remarcabile, respingând lovitura de cap din apropiere a lui Ayoub Bouaddi și șutul puternic al lui Neil El Aynaoui.
La cealaltă poartă, Bounou a fost în cele din urmă solicitat, respingând șutul de la distanță al lui Micky van de Ven.
Hakimi a zguduit bara transversală și l-a forțat pe Verbruggen să intervină din nou, în timp ce olandezii au avut dificultăți în a-i controla cursele din adâncime. Introducerea lui Wout Weghorst de către Ronald Koeman le-a oferit însă batavilor un punct de sprijin foarte necesar în atac.
„Leii din Atlas” au beneficiat de o susținere vocală pe tot parcursul meciului, mulți suporteri mexicani alegând să țină cu Marocul pentru o seară și reluând scandarea „No era penal” — „Nu a fost penalty” —, amintind de penalty-ul controversat care a ajutat Țările de Jos să elimine Mexicul la Cupa Mondială din 2014.
Deschidere de scor emoționantă
Impactul rezervei Weghorst a fost imediat, acesta câștigând un duel aerian care l-a lansat pe Summerville. Insistența acestuia a creat deschiderea pentru Gakpo, care a finalizat din prima, trimițând mingea pe lângă Bounou în minutul 72.
Gakpo, care a jucat la câteva zile după ce el și partenera sa și-au pierdut fiul nenăscut în timpul sarcinii, a izbucnit în lacrimi, iar coechipierii au alergat să îl îmbrățișeze.
Țările de Jos păreau din ce în ce mai confortabile, iar căpitanul Virgil van Dijk a avut o intervenție crucială pentru a-l bloca pe Saibari, în timp ce Marocul arunca tot mai mulți oameni în atac în căutarea egalării.
Dar exact când olandezii păreau pregătiți să păstreze avantajul până la final, rezerva Chemsdine Talbi a trimis o centrare perfectă de pe stânga, iar Diop s-a înălțat peste Van Dijk și a trimis cu capul, puternic, pe lângă Verbruggen, în prelungirile timpului regulamentar, ducând meciul în prelungiri.
„Planul de joc funcționa”, a spus Van Dijk. „În cele din urmă, în prelungirile timpului regulamentar, ești împins înapoi. Apoi se ajunge la penalty-uri și apoi... din păcate, suntem eliminați.
Sigur că există întotdeauna lucruri care puteau fi făcute mai bine, dar asta nu ne mai ajută acum.”
Momentum-ul s-a mutat de la o poartă la alta, Țările de Jos amenințând pe contraatac, în timp ce Marocul alerga după gol, dar nu a reușit să își transforme presiunea în gol din acțiune.
După ce a trecut peste golul emoționant al lui Gakpo și a supraviețuit ratării lui Hakimi, care putea închide seria loviturilor de departajare, Marocul și-a păstrat calmul în momentul decisiv, menținându-și visul mondial în viață și obținând întâlnirea cu Canada, sâmbătă, la Houston.
Cele două echipe nu au mai reușit să marcheze până la finalul celor 120 de minute, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare.
Pentru marocani au transformat Rahimi, Talbi și Saibari, în timp ce El Aynaoui și Hakimi au ratat. De partea cealaltă, pentru Țările de Jos au înscris Koopmeiners și Weghorst, iar Kluivert, Timber și Summerville nu au reușit să transforme.
Victoria confirmă încă o dată capacitatea Marocului de a rezista în momentele de presiune și de a produce rezultate importante în fazele eliminatorii ale competiției. Pentru Țările de Jos, eliminarea vine după un meci în care avantajul obținut în partea secundă nu a putut fi gestionat până la final.
Marocul va întâlni una dintre țările co-organizatoare, Canada, în optimile de finală, sâmbătă, la Houston.
Bart Verbruggen, portarul de 23 de ani al echipei Brighton & Hove Albion, a jucat 120 de minute împotriva Marocului, pe Estadio BBVA, și a fost unul dintre principalele motive pentru care meciul s-a încheiat 1-1 după prelungiri.
Într-un meci eliminatoriu strâns, disputat în fața a 51.243 de spectatori, portarul a făcut aproape tot ce i s-a cerut.
Intervenții care au ținut Țările de Jos în viață
Bart Verbruggen a avut 5 parade și a respins 3 șuturi din interiorul careului, cea mai valoroasă zonă pe care un portar trebuie să o apere.
Valoarea intervențiilor sale ca portar a reflectat din nou intervenții cu impact ridicat. Pe parcursul celor 120 de minute, această constanță a permis Țărilor de Jos să supraviețuiască momentelor-cheie și să ajungă la penalty-uri.
Starea jocului nu a scăpat niciodată de sub control cât timp el a fost atent, pentru că poziționarea și reacțiile sale au rămas precise.
Nu au fost momente spectaculoase doar de dragul spectacolului, ci blocaje și intervenții repetate, bine sincronizate. În fotbalul eliminatoriu, acesta este adesea detaliul care face diferența între a alerga după scor și a-l controla.
Bart Verbruggen a jucat toate cele 120 de minute, a gestionat centrările și șuturile fără erori majore și a menținut harta șuturilor la un nivel controlabil pentru mare parte din meci. Pe scurt, le-a oferit colegilor toate șansele să se califice înainte ca loviturile de departajare să decidă totul.
Cum se înscrie această prestație în parcursul său la Cupa Mondială
Privind cifrele din întregul turneu, Bart Verbruggen a fost titular în 4 meciuri și a jucat 390 de minute, reușind 16 intervenții în total și a primit 5 goluri, ceea ce pune în perspectivă volumul de muncă pe care l-a avut. Nu a înregistrat niciun meci fără gol primit, dar indicatorii de bază ai intervențiilor au fost un punct forte pe tot parcursul turneului.
În interiorul careului are 8 intervenții la acest turneu și alte 7 la șuturi din afara careului. Nu a comis erori care să ducă la goluri sau la șuturi, iar indicatorii săi de gestionare a fazelor includ o respingere cu pumnul și două ieșiri reușite.
Profilul este cel al unui portar constant, activ și decisiv în momentele importante. Pentru un jucător care va împlini 24 de ani vara viitoare și este deja titular la Brighton, traiectoria arată bine.
Ce schimbă loviturile de departajare și ce nu schimbă
Seriile de penalty-uri pot răsturna o narațiune în câteva secunde. Aceasta s-a încheiat 3-2 pentru Maroc, trimițând Țările de Jos acasă în ciuda unei prestații solide a portarului lor titular. Sunt puține lucruri într-o serie de penalty-uri care pot rescrie 120 de minute de goalkeeping de nivel înalt. Înseamnă doar că marjele, așa cum se întâmplă adesea în fotbalul eliminatoriu, au mers în cealaltă direcție.
Bart Verbruggen pleacă de la Monterrey cu un număr excelent de intervenții, dovadă că gestionează bine presiunea.
Pentru Oranje, eliminarea este dureroasă. Pentru portar, această prestație arată ca încă un pas înainte pe scena internațională.
CM continuă cu dueluri tari în 16-imi: Norvegia întâlnește Coasta de Fildeș
Cupa Mondială continuă, marți, cu noi meciuri din faza 16-imilor, iar unul dintre cele mai așteptate dueluri este cel dintre Coasta de Fildeș și Norvegia. Partida este programată de la ora 20:00, la Arlington, și îl va avea în prim-plan pe Erling Haaland, liderul ofensivei norvegiene.
Tot marți, vicecampioana mondială Franța va intra în competiția eliminatorie împotriva Suediei. Meciul se va disputa la New York, de la ora 0:00, și se anunță unul dintre cele mai importante teste ale zilei pentru echipa franceză.
Programul continuă miercuri dimineață, de la ora 4:00, când Mexicul va întâlni Ecuadorul, la Ciudad de Mexico.
Cele trei partide completează o nouă zi intensă în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, în care fiecare greșeală poate decide calificarea.
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