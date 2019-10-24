CSM Ceahlăul, calificare în șaisprezecimile Cupei României U19

CSM Ceahlăul Piatra Neamț a făcut pasul spre faza a doua a Cupei României U19 după meciul disputat miercuri, 23.10.2019, la Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin. Elevii antrenorilor Valentin Avădanei și Florin Axinia au reușit un succes care îi aduce în postura de a înfrunta în șaisprezecimile întrecerii un adversar din Liga Elitelor U19, cel mai probabil pe propriul teren în data de 6 noiembrie 2019.

La Reghin, CSM Ceahlăul s-a impus cu scorul de 3-1. Golurile galben-negrilor au fost marcate de Oteliță (pen), Gabor și Curpăn (FOTO). ”Am câștigat pe merit contra unui adversar despre care știam foarte, foarte puțin. Acest succes ajută echipa în a-și continua drumul bun de până acum și de a încerca să arate că am fi meritat să fim la alt nivel al întrecerii interne. Cel mai probabil vom da peste un adversar din Liga Elitelor, dar chiar și așa vrem să trecem în turul III”, a afirmat Valentin Avădanei, antrenor CSM Ceahlăul.