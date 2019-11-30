După meciul de la Galați, CSM Ceahlăul nu intră în vacanță

CSM Ceahlăul joacă, astăzi, la Galați ultimul meci din tur, dar echipa nu va intra imediat în repaos. Se vor efectua antrenamente în continuare la Piatra Neamț până la mijlocul lunii decembrie, urmând a se pleca apoi în vacanță. Antrenorul Ștefan Stoica a făcut câteva precizări legate despre posibile plecări și sosiri în lot, dar și despre efectuarea unui cantonament în străinătate după reunirea din ianuarie.

”Noi ne întoarcem la muncă după acest meci de la Galați. Echipa va mai rămâne în pregătire încă două săptămâni. Nu le putem da vacanță imediat după perioada competițională. Avem șanse mari să mergem să ne antrenăm în Antalya într-un cantonament. Sunt terenuri mai bune, avem jucători tineri care trebuie să se confrunte cu adversari necunoscuți și să vedem la ce nivel sunt când îi vedem jucând cu echipe puternice, pentru a ști dacă pot face față mai apoi în Liga 1.Deja am propuneri făcute către conducere privind acest aspect al achizițiilor. Dar trebuie să discutăm să vedem ce forță financiară avem ca să devenim mai buni. După ultimul joc vom face o listă cu jucătorii care ne vor părăsi. Cu ei am colaborat, dar dintr-un motiv sau altul nu am lucrat foarte bine împreună. Dar este ceva normal având în vedere că sunt doar unsprezece titulari și avem în lot douăzeci și cinci de jucători. Cu siguranță vor fi înlocuiți de alții. Noi vrem să aducem mai valoroși sau poate nu mai valoroși, dar jucători care să se plieze pe felul nostru de pregătire și jocuri”, a declarat Ștefan Stoica, antrenor principal CSM Ceahlăul.Reunirea lotului va fi la mijlocul lunii ianuarie a anului viitor.