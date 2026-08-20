Formula 1: MaMax Verstappen continuă cu Red Bull Racing până în 2030

Pilotul olandez de Formula 1, Max Verstappen, și-a prelungit contractul cu echipa Red Bull Racing până în 2030. Actuala înțelegere era valabilă până în 2028.
Echipa austriacă a făcut acest anunţ joi, chiar înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei, pe care Max Verstappen îl va disputa în faţa fanilor proprii, pe circuitul de la Zandvoort, în acest weekend.
“Sunt foarte mulţumit de prelungirea contractului. Avem cei mai buni oameni şi sunt încântat să continui să lucrez împreună cu toţi pentru a reveni în vârf. Acesta rămâne obiectivul final la care am lucrat cu toţii şi pe care îl vom continua să-l urmărim.
Întotdeauna am spus-o: echipa este ca o a doua familie pentru mine şi mă simt ca acasă. Am venit la echipă sperând să pot câştiga curse. Ceea ce am reuşit să realizăm împreună a fost pur şi simplu minunat şi am împărtăşit multe momente incredibile. Să continui această călătorie cu aceeaşi echipă cu care am fost toată cariera mea este cu adevărat special şi ceva ce mi-am dorit dintotdeauna să fac”, a declarat Max Verstappen.
Alături de Red Bull Racing, Max Verstappen a câștigat 4 titluri de campion mondial. Din 2016 de când s-a alăturat echipei austriece, pilotul olandez a reușit 71 de victorii, 131 de podiumuri și 48 de pole-positions.
“Acest angajament este mai mult decât o simplă continuare a unei alianțe deja extraordinare. Este o declarație puternică de încredere și ambiție reciprocă – și o decizie comună de a modela viitorul împreună”, se arată în comunicatul oficial al echipei Red Bull Racing.
În actualul sezon de Formula 1, Max Verstappen ocupă locul 6 în clasamentul general al piloților.