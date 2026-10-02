Adăpost de animale distrus de un incendiu la Neamț! Zece păsări au murit, iar o mamă cu patru copii a fost reținută

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 oct. 2026, 16:39

Un adăpost pentru animale din satul Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț, a fost distrus complet de un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri, iar zece păsări au murit în flăcări.

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