Adăpost de animale distrus de un incendiu la Neamț! Zece păsări au murit, iar o mamă cu patru copii a fost reținută

Un adăpost pentru animale din satul Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț, a fost distrus complet de un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri, iar zece păsări au murit în flăcări.
Pompierii au stabilit că focul ar fi fost provocat intenționat, iar polițiștii au reținut o femeie, fiica proprietarilor și mamă a patru copii, care avea deja un ordin de protecție și nu avea voie să se apropie de gospodăria părinților.
Incendiul a izbucnit în timpul nopții
Alarma a fost dată în jurul orei 1:30, când flăcările au cuprins o construcție de aproximativ 70 de metri pătrați. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, serviciul voluntar din Bodești și polițiștii.
Când echipajele au ajuns, incendiul se manifesta generalizat. Exista riscul ca focul să se extindă și la locuința aflată în apropiere, însă intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor.
Construcția a ars în totalitate. În interior se aflau aproximativ 1,5 tone de furaje, 11 metri cubi de lemne de foc, trei biciclete, mai multe bunuri gospodărești și zece păsări.
Pompierii suspectează că focul a fost pus intenționat
Primele verificări au indicat drept cauză probabilă folosirea intenționată a unei surse de aprindere. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care a izbucnit incendiul și pentru documentarea tuturor faptelor.
Ancheta a dus la reținerea unei femei care este fiica proprietarilor gospodăriei. Potrivit informațiilor din anchetă, aceasta avea un ordin de protecție și nu avea voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de casa părinților săi. Femeia ar fi fost văzută în apropierea locuinței în seara de dinaintea incendiului.
Femeia are patru copii
Înainte de producerea incendiului, femeia fusese separată de cei patru copii ai săi. Cei doi copii mai mari, un băiat de 7 ani și o fetiță de 4 ani, se aflau în grija bunicilor materni, iar ulterior au fost preluați de tatăl lor. Ceilalți doi copii, un bebeluș de trei luni și un copil de un an, au rămas în grija tatălui lor.
Localnicii susțin că situația familială ar fi reprezentat o sursă de conflict. Comunitatea ar fi încercat inclusiv să îi ofere femeii cazare într-un centru destinat mamelor singure din Piatra-Neamț, însă aceasta ar fi refuzat sprijinul.
Aceste informații sunt verificate în cadrul anchetei, iar motivele exacte care ar fi stat la baza presupusei incendieri urmează să fie stabilite de oamenii legii.
Ancheta continuă
Femeia este cercetată penal în legătură cu incendiul și pentru presupusa încălcare a ordinului de protecție. Reținerea nu stabilește vinovăția, aceasta urmând să fie stabilită în cadrul procedurilor judiciare.
Între timp, autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum a fost provocat incendiul, care este prejudiciul total și toate împrejurările în care s-a produs distrugerea adăpostului.