Cât va fi noua taxă de salubrizare în Piatra-Neamț. Cine plătește dublu

Noua taxă va deveni aplicabilă odată cu schimbarea operatorului de salubritate, iar locuitorii trebuie să depună declarațiile solicitate.
Consiliul Local Piatra-Neamț a stabilit noua taxă specială de salubrizare la 14,13 lei de persoană pe lună.
Suma include componentele aferente colectării deșeurilor reciclabile și reziduale, precum și cheltuielile administrative.
Pentru situațiile în care deșeurile sunt depozitate necorespunzător, regulamentul prevede un tarif dublu, de 28,26 lei. Hotărârea a fost adoptată la sfârșitul lunii septembrie și este legată de schimbarea operatorului serviciului de salubrizare.
Declarațiile trebuie depuse până în noiembrie
Persoanele fizice vor trebui să depună declarațiile necesare până la 20 noiembrie 2026, potrivit regulamentului aprobat.
Pentru operatorii economici care nu au un contract individual de salubrizare este prevăzută o taxă separată. Termenul de plată pentru obligațiile aferente anului 2026 este stabilit pentru 31 martie 2027.
Data exactă de la care noua taxă va fi aplicată depinde de momentul în care noul operator va prelua serviciul și urmează să fie anunțată de administrația locală.