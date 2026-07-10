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FOTBAL: Cristiano Ronaldo ''nu va fi niciodată o problemă'', a declarat Jorge Jesus, noul selecționer al Portugaliei

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris deStoica Marian
Publicat10 iul. 2026, 21:24
Sursărealitatea.net

Cristiano Ronaldo ''nu va fi niciodată o problemă'' pentru naționala de fotbal a Portugaliei, în ciuda controversei legate de prestația sa dezamăgitoare de la Cupa Mondială 2026, a declarat vineri noul său selecționer, Jorge Jesus, la prezentarea sa oficială, relatează AFP.

''Cris este un simbol al fotbalului portughez. Cris este un simbol al echipei naționale. Cris este un simbol al Portugaliei, iar acest lucru va rămâne în istorie'', a afirmat antrenorul în vârstă de 71 de ani, numit în locul spaniolului Roberto Martínez după eliminarea Portugaliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale în fața Spaniei (0-1).

Roberto Martinez a fost aspru criticat pentru că l-a inclus sistematic pe Ronaldo în echipa de start și l-a înlocuit o singură dată, în minutul 81 al victoriei cu 2-1 împotriva Croației, din șaisprezecimile de finală, oferindu-i astfel foarte puțin timp de joc înlocuitorului său, Goncalo Ramos.

''În ceea ce-l privește pe Cris ca jucător și controversele din jurul său, fiecare are dreptul la propria opinie'', a spus Jorge Jesus, care a lucrat cu el în sezonul trecut la Al-Nassr. El a menționat că a fost ''foarte ușor'' să lucreze cu jucătorul în vârstă de 41 de ani, deși l-a înlocuit de 16 ori.

După eliminarea Portugaliei, câștigătorul a cinci Baloane de Aur a confirmat că această a șasea Cupă Mondială a fost ultima pentru el, deși nu a dezvăluit dacă intenționează să continue la echipa națională.

''Știu că vrea să continue să joace pentru Al-Nassr'', a spus Jorge Jesus.

''Atâta timp cât joacă și este în măsură să fie selecționat, îl voi convoca, în anumite limite și în condițiile pe care le voi considera cele mai bune pentru echipă'', a conchis el.

AGERPRES

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