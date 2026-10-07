Lionel Messi și-a luat adio de la națională. Argentina a învins Benin cu 3-0
Lionel Messi s-a retras de la echipa națională
Lionel Messi a disputat ultimul meci pentru naționala Argentinei. A marcat și a oferit două pase decisive în victoria cu 3-0 contra Beninului.
Lionel Messi a încheiat în lacrimi aventura sa la naționala Argentinei. Superstarul argentinian a marcat un gol și a oferit două pase decisive în victoria cu 3-0 obținută în fața Beninului, în ultimul său meci pentru reprezentativa „Albiceleste”.
Partida disputată pe stadionul Monumental din Buenos Aires a fost transformată într-o adevărată sărbătoare în onoarea celui care a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Argentinei. Peste 85.000 de suporteri au fost prezenți la meciul care a marcat finalul unei cariere internaționale de peste două decenii.
Messi, gol și două pase decisive în ultimul meci pentru Argentina
Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Beninului, însă rezultatul a trecut în plan secund în fața momentului istoric: ultima apariție a lui Lionel Messi în tricoul naționalei.
După o primă repriză fără goluri, Nicolas Otamendi a deschis scorul, după o fază creată de Messi. Decarul Argentinei a revenit în prim-plan și la al doilea gol, oferindu-i pasa decisivă lui Nicolas Paz.
În finalul partidei a venit momentul așteptat de întreg stadionul. Messi a transformat o lovitură de pedeapsă și a stabilit scorul final, 3-0. Reușita a fost al 126-lea gol al său pentru naționala Argentinei.
Lionel Messi, 208 meciuri și 126 de goluri pentru Argentina
Partida cu Benin a reprezentat a 208-a și ultima selecție a lui Lionel Messi pentru Argentina.
În cei peste 21 de ani petrecuți la prima reprezentativă, Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe selecții și cel mai bun marcator din istoria naționalei.
Debutul său pentru Argentina a avut loc în august 2005, iar ultimul capitol s-a încheiat tot într-un meci în care a reușit să înscrie. În această perioadă, Messi a câștigat Copa América în 2021 și 2024, Finalissima în 2022 și, cel mai important trofeu, Cupa Mondială din 2022.
Un adio emoționant pe stadionul Monumental
Ultimul meci al lui Messi pentru Argentina a fost mai mult decât o partidă amicală.
Monumentalul din Buenos Aires a fost arhiplin, iar suporterii argentinieni au pregătit o serie de momente speciale pentru căpitanul naționalei. La final, Messi a rămas pe teren alături de colegi și a primit omagiul fanilor.
Fotbalistul în vârstă de 39 de ani a vorbit cu emoție despre despărțirea de echipa națională și a recunoscut că momentul este unul extrem de dificil pentru el.
„A fost o mare onoare să port acest tricou timp de peste 20 de ani”, a transmis Messi, care a spus că îi va fi foarte greu să nu mai revină la națională.
Messi încheie o eră la naționala Argentinei
Retragerea lui Lionel Messi marchează sfârșitul unei epoci pentru fotbalul argentinian.
Timp de mai bine de două decenii, Messi a fost principalul simbol al naționalei. După o perioadă în care a fost criticat pentru lipsa unui trofeu major cu Argentina, fotbalistul a reușit să conducă reprezentativa către unele dintre cele mai importante succese din istoria sa recentă.
Cupa Mondială din 2022, câștigată în Qatar după finala dramatică împotriva Franței, a reprezentat momentul de vârf al carierei sale internaționale.
Ulterior, Messi și Argentina au câștigat și Copa América 2024, consolidând una dintre cele mai importante perioade din istoria fotbalului argentinian.
Messi nu spune adio fotbalului
Retragerea lui Messi este una de la naționala Argentinei, nu din fotbalul profesionist.
Starul argentinian va continua să evolueze la nivel de club, astfel că fanii fotbalului îl vor putea vedea în continuare pe teren.
La națională însă, capitolul Messi s-a încheiat pe 6 octombrie 2026, într-o seară în care Argentina a învins Benin cu 3-0, iar cel mai important jucător al său a marcat ultimul gol al unei povești de peste 21 de ani.
Lionel Messi, cifre impresionante la naționala Argentinei
208 selecții
126 de goluri
Cupa Mondială 2022
Copa América 2021 și 2024
Finalissima 2022
Peste 21 de ani în tricoul Argentinei
Lionel Messi pleacă astfel de la națională în stilul care l-a caracterizat: cu un gol, două pase decisive și o victorie pentru Argentina.
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News