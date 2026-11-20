România va întâlni Estonia în barajul Nations League 2027 pentru menținerea în Liga B. Vezi când se joacă turul și returul și celelalte dueluri.
Naționala României va juca împotriva Estoniei în barajul pentru menținerea în Liga B a UEFA Nations League 2026/2027. Duelul a fost stabilit în urma tragerii la sorți organizate vineri, 20 noiembrie, la Nyon, în Elveția. Tricolorii vor disputa prima manșă în deplasare, iar returul pe teren propriu.
România se pregătește pentru o dublă confruntare decisivă în primăvara anului 2027. După ce a încheiat pe ultimul loc Grupa B4 din Liga Națiunilor, reprezentativa pregătită de Gheorghe Hagi va încerca să-și păstreze locul în al doilea eșalon valoric al competiției europene.
Când se joacă România – Estonia în barajul Nations League
Conform programului preliminar, partida tur dintre Estonia și România este programată pentru 25 sau 27 martie 2027, în timp ce returul se va disputa în România, pe 28 sau 30 martie 2027.
Avantajul terenului propriu în manșa secundă ar putea conta pentru echipa națională, care va avea ocazia să decidă soarta calificării în fața propriilor suporteri.
Miza dublei confruntări este menținerea României în Liga B a UEFA Nations League. În cazul unui rezultat nefavorabil, reprezentativa noastră va evolua în următoarea ediție a competiției în Liga C.
Cum a ajuns Estonia la barajul cu România
Estonia a terminat pe locul al doilea în Grupa C4, cu 12 puncte acumulate în cele șase partide disputate. Bilanțul balticilor a fost de trei victorii și trei rezultate de egalitate, cu un golaveraj de 5-2.
De cealaltă parte, România a avut un parcurs dificil în Grupa B4. Tricolorii au încheiat competiția pe ultima poziție, cu doar trei puncte, obținute în urma unei singure victorii, 2-1 împotriva Poloniei. Naționala a înregistrat și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 6-16.
Astfel, România a ajuns în play-off-ul de menținere/promovare, unde va avea de înfruntat una dintre formațiile clasate pe locul secund în grupele Ligii C.
Celelalte meciuri din barajul pentru Liga B
Tragerea la sorți de la Nyon a stabilit și celelalte trei confruntări din play-off-ul pentru accesul în Liga B a Ligii Națiunilor:
În paralel, au fost stabilite și duelurile din barajul pentru promovarea sau menținerea în Liga A:
Pentru România, dubla confruntare cu Estonia reprezintă un test important și o oportunitate de a evita retrogradarea în Liga C. Rezultatul celor două partide va stabili în ce divizie va evolua echipa națională în următoarea ediție a UEFA Nations League.