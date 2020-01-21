Mâine încep meciurile amicale pentru CSM Ceahlăul

CSM Ceahlăul Piatra Neamț începe seria de meciuri amicale după prima săptămână de pregătire din 2020. Astfel, miercuri, 22.01.2020, de la ora 13:00, echipa noastră va disputa un meci de verificare în compania divizionarei secunde FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Duelul va fi în fieful echipei harghitene.

CSM Ceahlăul Piatra Neamț începe seria de meciuri amicale după prima săptămână de pregătire din 2020. Astfel, miercuri, 22.01.2020, de la ora 13:00, echipa noastră va disputa un meci de verificare în compania divizionarei secunde FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Duelul va fi în fieful echipei harghitene.

Sâmbătă, 25.01.2020, de la ora 11:00, va fi partida cu CSO Siretul Dolhasca, liderul Ligii 4 Suceava. Există posibilitatea ca acest meci să înceapă la altă oră și vom anunța din timp dacă este cazul.

Cât privește lotul de jucători, vă anunțăm că doi dintre juniorii clubului nostru au fost împrumutați la colega de serie CSM Bacău pentru a evolua până la vară. Este vorba despre fundașul central Andrei Ghenici (17 ani) și mijlocașul Adrian Olteanu (18 ani).