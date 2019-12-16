Marin Mitran: ”Obiectivul rămâne promovarea 100%. Nu cedăm și nu dăm satisfacție nimănui prin renunțarea la țelul nostru”

Marin Mitran a anunțat că obiectivul galben negrilor rămâne promovarea în Liga 2.

”Obiectivul rămâne promovarea 100%. Nu cedăm și nu dăm satisfacție nimănui prin renunțarea la țelul nostru. Ne bucură situația în care alții cred că numai Aerostar și Suceava se bat la promovare. Să nu uite că noi suntem Ceahlăul Piatra Neamț, cel mai mare nume din cele trei care se bat la promovare. Nu voi da înapoi niciodată și vor avea viață grea cu noi. Ne-am pus în plan să promovăm, credem și ne dorim cu adevărat. Și cînd crezi cu adevărat vei reuși”, a declarat Marin Mitran, președinte executiv CSM Ceahlăul.Președintele executiv al clubului consideră că și colaborarea cu autoritățile locale poate deveni una fructuoasă.”Pregătim un dosar să devenim club de drept public-privat. Sperăm să reușim pentru a putea discuta altfel pe viitor. După părerea mea, am avea avantaje precum: vânzarea de bilete, de materiale promoționale și neplata chiriei la stadion. Ne dorim să facem dintr-un meci un eveniment important. Să oferim oamenilor condiții frumoase, să se simtă bine când vin la meciuri. Dacă joci în Liga 2 și vin echipe cu nume importante precum Petrolul sau U Cluj sau Rapid, iar cu ei vin mulți suporteri, orice meci poate fi transformat într-un eveniment aparte cu câteva mii de spectatori poate”, a completat Marin Mitran.