Răzvan Marin, campion în Grecia cu AEK Atena

Răzvan Marin a devenit campion al Greciei cu AEK Atena, după victoria obținută de echipa sa în fața lui Panathinaikos, scor 2-1, printr-un gol marcat în prelungiri.

Succesul i-a asigurat lui AEK titlul cu două etape înainte de finalul sezonului. Mijlocașul român a fost titular, a jucat 86 de minute și a primit nota 6,9 pe Sofascore.

După meci, Marin a transmis un mesaj pe Instagram, în care a vorbit despre importanța victoriei, energia fanilor și concentrarea echipei.

Ajuns la AEK în vara trecută, după experiența din Serie A, internaționalul român a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai formației.

El a adunat 7 goluri și 9 pase decisive în toate competițiile, iar presa greacă a remarcat că mulți l-au subestimat la început.