Trei goluri, plus alte ocazii ratate

CSM Ceahlăul a evoluat în etapa a VII-a a Ligii 3, Seria 1, contra celor de la Hușana Huși, una dintre echipele cu parcurs bun în această toamnă, atât în campionat, cât și în Cupa României. Scorul final al partidei a fost 3-0 (1-0) și reflectă realitatea din teren.

CSM Ceahlăul a evoluat în etapa a VII-a a Ligii 3, Seria 1, contra celor de la Hușana Huși, una dintre echipele cu parcurs bun în această toamnă, atât în campionat, cât și în Cupa României. Scorul final al partidei a fost 3-0 (1-0) și reflectă realitatea din teren.



Prima repriză a fost destul de echilibrată, cu un start ceva mai concis al oaspeților. Hușana a pornit cu aplomb, a vrut posesia, a căutat să semene ceva teamă, iar în minutul 5 Chelaru a deviat un corner un șut de la mare distanță. CSM Ceahlăul a pus însă stăpânire pe joc repede, iar fazele ofensive au început să se înșire la poarta oaspeților. Andreș (10) și dubla ocazie (16) semnată de Keita (bară din centrare) și Mateiciuc (șut din câțiva metri în brațele portarului), au încadrat o fază periculoasă la poarta nemțenilor, la care Moroșanu (14) era să își treacă în cont un autogol. Agbleta (20) a șutat în blocaj din marginea careului mare, după care oaspeții nu au mai contat în ofensivă decât în ultimele cinci minute la înfruntării.



Mateiciuc (27) a tras în portar din poziție foarte bună, Barb a vrut să înscrie din lovitură liberă (38), dar a respins Bîlbă, după care ai noștri au trecut pe lângă gol la centrări din lateral. Golul care a consfințit scorul pauzei și care a răsplătit evoluția bună de până atunci a venit în prelungiri. Mateiciuc a purtat o acțiune în viteză în stânga atacului nostru, a intrat în careu până la linia de fund a terenului, a întors în careu la Matei, care a pasat și mai în spate pentru Pîntea și Barb. Venit în viteză, Pîntea a strigat ”EU!” și a șutat violent, bară-gol: 1-0.



După pauză, CSM Ceahlăul a controlat fiecare centimentru de teren. A dominat din toate punctele de vedere și, pe rând, Curpăn (47), Keita (68, 77) și Hodorogea (87) puteau să marcheze. A făcut-o însă Barb (78), șut din interiorul careului după un corner, și Istrati (90+2), gol marcat cu șut deviat din afara careului, dar după un dribling ce dovedește talent și curaj. Așa cum spuneam, în ultimele cinci minute ale partidei au avut și oaspeții două șanse, dar s-au lovit de intervențiile salutare ale lui Chelaru. La prima (86) a prins mingea la o fază fixă, iar la a doua (90) a scos din vinclu la o lovitură liberă foarte bine executată de Agrigoroaiei.



CSM Ceahlăul va juca următorul meci în deplasare la ACS Bradul Borca. Partida va fi sâmbătă, 31.10.2020, de la ora 15:00, la Târgu Neamț.

Sursa: Realitatea de Neamt