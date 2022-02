Un turist aflat în stare gravă în masivul Ceahlău, în zona Cabanei Dochia, a fost salvat după o intervenţie de şase ore a salvamontiştilor nemţeni.

Şeful Serviciului Salvamont Neamţ, Raul Papalicef, a declarat că victima a suferit o criză, în urma unei afecţiuni cronice din cauza căreia a fost la un pas de moarte în 2019, în Munţii Rodnei.

„Interventia din noaptea trecuta a durat putin peste sase ore . Sase ore grele in care trei echipe s-au coordonat perfect in conditii meteo dure . Victima suferise o criza acuta in urma unei afectiuni cronice de care suferea . Probabil ca multi spun ca nu ar fi trebuit sa mearga pe munte si poate ca din punct de vedere medical au dreptate . Privit din alte perspective pasiunea si dragostea de munte este pentru unii mai presus de orice. In 2019 fusese la un pas de moarte in Rodna si a fost nevoie de evacuarea cu ajutorul elicopterului . Acum nu s-a putut . Era tarziu si rafalele de vant treceau de 80 Km/h. Rar am vazut un om sa-i fie atat de rau , sa aiba asemenea dureri si sa vomite de atetea zeci de ori. Supravietuirea lui pe transport era pentru noi un mare semn de intrebare dar la fel de incert era sa asteptam pana dimineata in speranta ca va rezista si conditiile de mediu vor permite aterizarea unui elicopter. La ora 17 dupa ce s-a incercat cu putinele mijloace tehnice si cu mediacatia existenta in Baza Dochia , ameliorarea simptomelor acute ,am luat evacuarii printr-o operatiune terstra . Doua echipe din Baza Durau, una din Dochia ,trei autospeciale , oxigen , defirbilatoare , tehnica si echipamente de conservare a temperaturii corpului ore de lupta cu vantul, cu zapada cu gheata . In jurul orei 23 a fost predat unui echipaj SMURD in Statiunea Durau”, a precizat şeful Serviciului Salvamont Neamţ.



Sursa: Realitatea de Neamt