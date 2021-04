Multe persoane sunt superstițioase și consideră ziua de „Marţi, 13” o zi cu ghinion, dar se întâmplă uneori să ne facem și singuri „ghinionul” prin faptul că nu suntem destul de bine informați. De aceea, la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, s-a stabilit ca, de fiecare dată când ziua de 13 pică marţea, aceasta să fie dedicată Informării Preventive.

Motto-ul acestei zile este “Acasă în siguranță” și vizează:

– verificarea și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului;

– verificarea, de către personal specializat, a instalațiilor electrice și de gaze;

– supravegherea și informarea copiilor, astfel încât aceștia să cunoască riscurile la care se expun dacă se joacă cu focul;

– diseminarea mesajului preventiv principal orientat, cu precădere, pe măsurile stabilite pentru prevenirea epidemiei cu SARS-CoV-2 și secundar pe tipurile de risc – incendii, cutremure etc.

De asemenea, prin intermediul spoturilor video din cadrul campaniilor ”RISC-Renunță! Improvizațiile sunt Catastrofale”, ”Siguranța NU e un joc de noroc!”, ”Nu tremur la cutremur!”, ”Scăpări de gaze”, „Nu încărca butelia la stația GPL!” și „AI GRIJA la cea mai mare grijă : SIGURANȚA copilului tău!” pompierii readuc în atenția botoșănenilor regulile de prevenire și modalitățile de răspuns în cazul unor situații de urgență.

Informații suplimentare:

Începând cu anul 2011, la inițiativa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cu sprijinul E-on România, fiecare zi de marți 13, indiferent de luna anului, este declarată „Ziua Informării Preventive”.

În prezent, la nivel naţional, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă derulează următoarele campanii de informare şi pregătire a populaţiei:

1. “AI GRIJĂ la cea mai mare grijă: SIGURANȚA copilului tău”

Campania a fost iniţiată în luna decembrie a anului 2020, având ca obiectiv conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectării regulilor de siguranță în locuințe.

2. F.O.C. – “Flăcările Omoară Copii”

Campania a fost iniţiată în anul 2012, având ca obiectiv reducerea numărului de incendii la locuinţe și, implicit, a victimelor din rândul copiilor.

Clip video: https://youtu.be/6i_AqMJ_TSw?t=2

3. RISC. Proiectul I – „Renunță! Improvizațiile sunt Catastrofale!”

Campania a fost iniţiată în anul 2013 şi are ca obiectiv reducerea numărului de incendii și explozii generate de improvizații la instalațiile electrice și de gaze naturale la locuinţele cetățenilor.

Clip video: https://youtu.be/p7zGgElCYOU

4. Campania RISC. Proiectul II – „Siguranța nu e un joc de noroc!”

Campania a fost iniţiată în anul 2014 şi are ca scop reducerea numărului de incendii generate de coșurile de fum la locuinţele cetățenilor.

Clip video: https://youtu.be/ixUc6UmdzHY

5. Campania RISC. Proiectul III – „Siguranța NU e un joc de noroc!”

Campania a fost iniţiată în anul 2015 şi are ca obiectiv reducerea numărului de incendii generate de improvizații și de suprasolicitarea instalațiilor electrice la locuinţele cetățenilor.

Clip video: https://youtu.be/Q14728rKBAM

6. Campania RISC. Proiectul IV – „Mai bine previi, decât să nu fii!”

Campania a fost iniţiată în anul 2016 şi are ca obiectiv informarea preventivă a populației cu privire la montarea detectoarelor de incendiu în locuința proprie, în scopul reducerii numărului de victime și a pagubelor materiale produse de incendiile la locuințe.

Clip video: https://youtu.be/zr5E3WqSQCk

7. Campania RISC. Proiectul V – „Scăpările de gaze”

Campania a fost iniţiată în anul 2018 şi are ca obiectiv informarea, conștientizarea și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația în care sesizează scăpări de gaze, în scopul reducerii numărului de victime și implicit a pagubelor materiale generate de scăpările de gaze.

Clip video: https://youtu.be/krX33sB8Qh8

8. Campania „Nu încărca butelia la stația GPL!”

Clip video: https://youtu.be/c8P6c0g1Cmk

9. Campania „Nu tremur la cutremur”

Campania a fost iniţiată în anul 2015 şi are ca obiectiv de bază informarea, conștientizare și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația producerii unui cutremur de magnitudine ridicată.