Ajuns în funcția de primar, se pare ca liberalul Andrei Carabelea a uitat de principiile care l-au ghidat în activitatea sa anterioară, aceea de ONG-ist. Mai mult decât atât, soluția găsită de acesta pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân este exact opusul soluției pe care și-a dorit să o implementeze fostul său șef de cabinet, doctorul veterinar Liviu Harbuz.

În 2016, Liviu Harbuz afirma că doar un parteneriat primărie -ONG poate soluționa problema câinilor fără stăpân, în primul rând prin sterilizare. Doar câinii foarte agresivi, cazuri foarte rare, pot fi eutanasiați.

Dar, a plecat șeful de cabinet, au plecat și ideile bune.

Chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății recomandă sterilizarea, chiar dacă în tările civilizate, tot prin sterilizare masivă s-a rezolvat problema câinilor comunitari, pentru primăria din Piatra-Neamț e mai simplu să omori niște animale fără apărare, care oricum nu folosesc nimănui.

OUG 155/2001 : Sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora este obligatorie. Cei ce nu respectă obligația de a steriliza câinii ce nu pot fi încadrați într-o rasă omologată riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Avem și lege, avem și amenzi usturătoare…Decât să o aplicăm, nu mai simplu îi eutanasiem pe cei care nu ne pot cere socoteală.

Una dintre explicațiile primarului pentru soluția găsită este că întrețirerea acestor suflete e scumpă: 2.000.000 de lei pe an, bani pe care Andrei Carabelea ar dori să-i folosească pentru o școală. LĂUDABIL, dar de ce n-a folosit pentru investiții cei 800.000 de lei, bani cheltuiți pe târgul de Crăciun mai ales că atunci nu s-a zgârcit la bani și a plătit pentru un brad de plastic 45.000 de euro, brad care la o căutare simplă pe site-urile specializate costă maxim 4.000 de euro.

Medicii veterinari, specialiștii susțin că sterilizarea e soluția cea mai accesibilă și mai umană. Nu rezolva problema imediat, dar reduce numărul câinilor de pe străzi în următorii 5-6 ani. Fără alți câini care să mai apară în stradă, numărul lor se va reduce progresiv de la an la an, prin selecție naturală. În plus, tot medicii veterinari spun că un câine sterilizat e și un câine mai puțin agresiv și mai sociabil, care nu va mai fi agresiv în perioadele de reproducere deoarece instinctele sexuale i-au fost suprimate.

Și totuși la Piatra-Neamț se alege EUTANASIEREA. Dacă nu reducem populația de câini prin sterilizare, înmulțirea acestora progresivă va transforma Perla Moldovei în ” abator de câini”.

Revenind la dorința primarului Andrei Carabelea, în acest caz, de a cheltui eficient banul public, dincolo de componenta umană, cam care ar fi costurile.

Potrivit reprezentanților Salubritas:

– pentru sterilizare costurile sunt: anestezie 3-5 lei și sterilizarea efectivă 50 de lei mascul, 85 de lei femelă

– pentru eutanasiere costurile sunt: anestezie 3-5 lei, 5/10 ml T61 15/30 de lei în funcție de greutate. La care se adaugă incinerarea la PROTAN unde se plătește 5lei/ kg.

La un prim calcul STERILIZAREA costă maxim 90 de lei, iar EUTANASIEREA unui câine de talie medie de 15 kg costă 110 lei. EFICIENT

Sursa: Realitatea de Neamt