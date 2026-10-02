Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Patru construcții au ars, un bărbat a fost rănit

Incendiu la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Patru construcții au ars
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la Mănăstirea Bisericani, din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Flăcările au cuprins patru construcții, cu o suprafață totală de aproximativ 1.000 de metri pătrați.
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost rănit în urma incendiului și transportat la spital cu arsuri ușoare.
Incendiu la Mănăstirea Bisericani. Pompierii au intervenit în jurul orei 1:30
Pompierii din Neamț au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 1:30. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul mai multor construcții din complexul mănăstirii.
Flăcările au cuprins patru clădiri folosite ca adăposturi pentru animale și spații de depozitare. Există riscul ca incendiul să se extindă la vegetația din apropiere și la mai multe construcții aflate în zonă.
La intervenție au participat pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, precum și echipaje ale SVSU Alexandru cel Bun și IPJ Neamț. Pentru gestionarea incendiului, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu forțe și mijloace de la detașamentele de pompieri din Roman și Târgu-Neamț.
Patru construcții, cuprinse de flăcări
În urma incendiului au ars cele patru construcții, care aveau împreună o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.
În clădiri se aflau aproximativ 50 de metri cubi de lemne, trei tone de plante furajere, cereale, obiecte de cult, materiale textile, elemente de mobilier bisericesc, un autoturism și alte bunuri de uz gospodăresc.
Pompierii au intervenit și pentru îndepărtarea a trei autoturisme aflate în apropierea focarelor, pentru a preveni distrugerea acestora și extinderea incendiului.
Un bărbat de 73 de ani a fost rănit
În timpul incendiului, un bărbat în vârstă de 73 de ani a suferit arsuri ușoare la nivelul capului și membrelor superioare.
Victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
În urma incendiului au fost răniți și cinci porci.
Pompierii: incendiul ar fi fost provocat intenționat
Potrivit concluziilor preliminare ale pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost acțiunea intenționată, respectiv folosirea cu intenție a unei surse de aprindere pentru provocarea incendiului.
Stabilirea exactă a împrejurărilor în care a izbucnit focul face obiectul verificărilor autorităților.
Mănăstirea Bisericani, afectată de un alt incendiu în această vară
Noul incendiu izbucnește la aproximativ două luni după un alt incendiu puternic produs la Mănăstirea Bisericani.
La sfârșitul lunii iulie, flăcările au cuprins chiliile și mai multe anexe ale mănăstirii. În acel caz, un bărbat a fost găsit decedat, iar o altă persoană a fost rănită.