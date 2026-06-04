Crimă premeditată în Piatra Neamț?

Sursă: realitatea.net

Răsturnare de situație în cazul tânărului din Piatra Neamț care și-a înjunghiat mortal tatăl. Procurorii susțin că deși inițial se vehiculase că băiatul de 22 de ani ar fi consumat alcool și era drogat, în urma verificărilor a reieșit faptul că acesta nu a consumat nici băutură și nici droguri. Anchetatorii susțin, însă, că fapa ar fi fost premeditată. Atenție, urmează detalii cu un impact emoțional foarte puternic, în special asupra minorilor.