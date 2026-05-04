EXCLUSIV: Documentele care demască minciuna globaliștilor privind datoriile Realitatea Media

Demascăm încă o dată operațiunea disperată coordonată de gruparea fugarului Sebastian Ghiță de atac la Televiziunea Poporului. Noi documente au ajuns la redacția postului nostru și arată că miza este una uriașă, de milioane de euro, bani pe care fugarul i-ar putea scoate din propriul buzunar după ce a falimentat Realitatea Media. Procesul crucial se va tranșa la jumătatea lunii iunie, iar pe lista, deschisă chiar de compania controlată de Ghiță, nu apare nicăieri numele Păcuraru- cea mai mare dovadă a celor care se fac responsabili pentru pagubele aduse bugetului de stat.

Banii sunt cei care stau în spatele atacurilor tot mai disperate ale postului controlat de fugarul Ghiță. Mai exact peste 40 de milioane de euro- din care mare parte ar putea să vină chiar din buzunarul lui Sebastian Ghiță pentru falimentarea cu rea intenție a Realitatea MEDIA. Procesul care va tranșa întreaga poveste a fost stabilit pentru 17 iunie, iar lista potențialilor plătitori la bugetul de stat este deschisă de grupul Asesoft administrat la momentul falimentării Realitatea Media chiar de fugarul Ghiță. Procesul are ca obiect antrenarea răspunderii, ceea ce, potrivit legii, înseamnă că la final verdictul ar implica o plată din propria avere a celor găsiți responsabili pentru dezastrul care a găurit bugetul statului.

ATENȚIE, DE PE LISTĂ LIPSEȘTE TOTAL NUMELE PĂCURARU - o dovadă în plus, dacă mai era nevoie, că familia Păcuraru nu are nicio responsabilitate pentru cauzarea prejudiciului din dosarul Realitatea, deschis în anul 2013. Astfel, înțelegem încă o dată de ce haita lui Ghiță turbează și lansează atacuri în rafală, bazate pe fake news-uri la adresa postului nostru.

Realitatea PLUS, Televiziunea Poporului, nu are nicio datorie la stat, toate dările sunt achitate lună de lună așa cum fac toți românii de bună credință. Cele peste 40 de milioane de euro imputate nouă, în mod fals, sunt de fapt ale companiei vechi, Realitatea Media. În anul 2011, din cauza unor salarii uriașe plătite către peste 150 de angajați, dar și din cauza deciziilor greșite luate de managementul Asesoft, firma fugarului Sebastian Ghiță, Realitatea Media a cerut intrarea în procedura de reorganizare. În dosarul sindic, care poate fi accesat de oricine, apar negru pe alb ambele argumente.

În urma acestor nereguli, procuratura a deschis un dosar penal în care inculpați sunt Realitatea Media și Liviu Luca, administratorul judiciar, ȘI NU Maricel Păcuraru, vreun alt membru al familiei sau vreun angajat al Televiziunii Poporului.

Așadar banii ar trebui să fie dați înapoi de cei care au prăduit Realitatea, sub protecția statului paralel. Protecție care s-a văzut inclusiv când ANAF, sub conducerea lui Sorin Blejnar, a pus sub sechestru bunurile televiziunii, dar sub custodia Asesoft, iar toată aparatura a ajuns la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță, Romania TV.